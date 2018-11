Mateja Kežman drugi put se vjenčao u crkvi

Nekadašnji fudbaler Mateja Kežman, obavio je juče crkveno vjenčanje sa izabranicom Tarom Šumonjom, kojoj se na vječnu ljubav nakon četiri godine veze zavjetovao u avgustu ove godine na Adi Bojani.

Mateja i Tara su i tokom jučerašnjeg dana pred Bogom, u Sabornoj crkvi izgovorili “sudbonosno da”. Sve je obavljeno u strogoj tajnosti, a nakon crkvenog vjenčanja, par je priredio proslavu za porodicu, kumove i najbliže prijatelje.

"Vjenčanju su prisustvovali kumovi, Kežmanova djeca, roditelji i nekoliko prijatelja. On je sve to obavio u strogoj tajnosti. Jučerašnji dan obilježio je bez pompe, onako kako njemu i Tari odgovara. Iako ima finansijske mogućnosti za gala slavlje, on to nije želio", kaže izvor za "Kurir".

Kežman je nedavno posjetio Sabornu crkvu u Beogradu, gdje se 2001. godine vjenčao sa prvom suprugom i majkom njegovo troje djece Emilijom Ćirić Kežman, kako bi se raspitao oko crkvenog razvoda braka sa njom.

Kada se i zvanično razveo od prve supruge, Mateja je oženio Taru.