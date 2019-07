Maya Berović i Aca Lukas objavili duet

Dugo najavljivana duetska pjesma Maye Berović i Ace Lukasa konačno je objavljena. Od kada su otkrili da snimaju duet, ne zna se ko je više bio nestrpljiv, da li Mayini ili Lukasovi fanovi.

Pjesmu "Problem" potpisuju Darko Dimitrov i Dejan Kostić, dok je za spot bila zadužena produkcija Toxic.

Do saradnje je došlo na Lukasovu inicijativu, a kako je sam priznao u jednom od intervjua, on i Maya izgledaju kao baraba i princeza. S obzirom da je on taj koji uvijek pravi probleme, Maya dođe kao princeza koja te probleme smiri ili riješi, što opravdava naziv pjesme.

Kao zvuči ovaj duet, poslušajte u nastavku.