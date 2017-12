Megan Markl: Nikada nisam bila dovoljno mršava, ni dovoljno lijepa

Iako ime Megan Markl odavno nije nepoznanica, naročito u glumačkim krugovima, vjeridbom s britanskim prestolonasljednikom Harijem stekla je slavu širom svijeta. Ali ko zna da li bi se bilo šta od toga dogodilo da Megan nije poslušala savjete legendarne kasting menadžerke April Vebster.

Megan Markl (36) rodila se u Los Anđelesu i cijeli život je sanjala o uspješnoj karijeri glumice, ali trebalo je da prođe mnogo vremena i godina da joj se to ispuni.

U jednom intervjuu prije dvije godine, Megan je otkrila kako su joj često govorili, kada bi dobijala odbijenice za uloge, da je ili ‘prelijepa’ ili ‘nedovoljno lijepa’, da je ‘premršava’ ili ‘nedovoljno mršava’.

Upravo joj je susret s April Vebster, dobro znanim imenom u Holivudu, kasnije otvorio mnoga vrata.

"Mnogo sam željela da pronađem svoje mjesto u industriji koja te zapravo kritički posmatra i izvlači sve tvoje mane i nedostatke na površinu. Nikada nisam bila dovoljno mršava, dovoljno lijepa, smetala im je moja boja kože, a onda sam drugi dan bila premršava, prelijepa i previše tamnoputa", iskreno je ispričala Megan.

U svojim ranim dvadesetim godinama jako se trudila da postigne savršenu formulu za uspjeh u Holivudu, u kojem je još uvijek izgled najvažniji. Razgovor s April otvorio joj je oči pa je napokon postala ono što jeste.

"Nikada je prije nisam upoznala, a onda me na mojoj prvoj audiciji kod nje zaustavila u pola scene i jednostavno rekla 'moraš znati da si dobra onakva kakva jesi'. Ostala sam bez riječi. Niko me nikada prije nje tako doživio, niti mi tako nešto rekao i onda u toj sobici u Burbanku, i to žena koja me nikad prije nije vidjela, otvorila mi je oči. Moja prva reakcija bila je da se nasmijem. Da se zaista nasmijem jer je to bio jedini način da zaustavim suze u očima. Ona je prva koja je vidjela mene onakvu kakvu jesam, iza debelog sloja šminke, vještačkog tena i naglašenog rumenila. Rekla mi je 'manje šminke, više Megan'", rekla je Megan u inervjuu, prenosi tportal.hr.

Kako je dodatno pojasnila, upravo je April Vebster uvidela njenu nesigurnost koju je jako pokušavala da sakrije.

"U tom trenutku upravo je to bio poziv koji me probudio", zaključila je buduća supruga princa Harija.