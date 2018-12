Megan Markl aktivirala Instagram na nekoliko minuta

Vojvotkinja Megan Markl (37) deaktivirala je profile na društvenim mrežama nakon što se vjerila za princa Harija (34) prošle godine. Ipak, čini se da je članici kraljevske porodice dosadio život bez Instagrama, jedne od najpopularnijih društvenih mreža, pa ga je odlučila aktivirati ove sedmice, piše Hello Magazine.

Obožavaoci su bili šokirani kad su vidjeli da je Meganin profil s tri miliona pratioca verifkovan i ponovno 'u akciji'. Na nekoliko minuta imali su priliku vidjeti stare fotografije vojvotkinje, prije nego je Megan ponovno deaktivirala Instagram profil. Megan, dok je bila aktivna na društvenim mrežama, redovn je častila svoje pratioce s fotografijama pa je skupila više od dvije hiljada objava. Iako je nju pratilo tri miliona, nju su zanimale fotografije svega 197 ljudi.

Dok većina članova britanske kraljevske porodice nema društvene mreže, postoje i oni koji se njima služe. Princeza Eugenija (28), princ Endrju (58) i Sara Ferguson (59) imaju profile i redovno objavljuju što rade i fotografije iz prošlosti.

Megan na Instagramu ima fotografije svojih pasa, snimke iza kulisa sa seta 'Faca' te fotografiju s Prijankom Čoprom (36).

Bivša glumica je u braku s princem Harijem od maja ove godine, a ovo će joj biti prvi Božić koji će provesti s kraljevskom porodicom.

For those of you asking, Duchess Meghan is not making a return to Instagram. You can blame a system glitch for her account resurfacing on the app this morning pic.twitter.com/sz3JWbJ0fD