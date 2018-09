Megan Markl jednim potezom iznenadila Britance

Od kako je postala princeza, Megan Markl se suočava sa nizom novih obaveza, a ujedno uči i pravila koja su joj ranije bila strana i nepoznata.

Nekadašnja glumica i zvijezda serije Suit očigledno se privikava na promjene – kako treba da se ponaša u javnosti, šta mora da obuče, kao i šta sme da kaže a šta ne smije.

Iako je jasno da se trudi i nastoji da usvoji ove norme ponašanja, u trenucima kada žuri prirodno je da radi stvari automatski, poput zatvaranja vrata automobila.

Video: #duchessofsussex arrives at the RA. A princess who still takes the time to shut her car door. Well done Meghan! pic.twitter.com/kJZXctr8AH