Megan Markl optužuju za poraz Serene Vilijams u finalu US Opena

Megan Markl i Serena Vilijams su dugogodišnje prijateljice pa se vojvotkinja u petak zaputila u Njujork kako bi svoju prijateljicu podržala u finalu US Opena.

Budući da je Vilijams neočekivano izgubila meč od 19-godišnje teniske senzacije Bjanke Andresku, mnogi su za poraz optužili upravo Megan.

Naime, fanovi teniske legende uvjereni su da vojvotkinja donosi nesreću, budući da ovo nije prvi put da je Megan svjedočila njenom porazu.

"Draga Megan, molim te, prestani ići na Serenine finalne mečeve. Nosiš joj nesreću", "Megan, volim te puno. Zaista. Ali jesi li ti urok? Jer si puno puta svjedočila Sereninom porazu s tribina", "Megan nosi nesreću. Najprije Vimbldon, sad US Open, to nije slučajnost", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Vojvotkinji je na tribinama društvo pravio Serenin suprug Aleksis Ohanijan, kao i urednica Voguea Ana Vintur.

Podsjećamo, Megan je bila u publici tokom Sereninog meča na Vimbldonu kada je poražena od Andželike Kerber.

Dear Meghan Markle please stop attending Serena’s finals matches. You are a jinx. Signed fans who are not her friends.