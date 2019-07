Megan Markl pokrenula modnu liniju u humanitarne svrhe

Vojvotkinja od Saseksa Megan Markl pokrenula je modnu liniju radi podrške humanitarnoj organizaciji koja pomaže nezaposlenim ženama da nađu posao.

Megan Markl se udružila sa dizajnerkom i prijateljicom Mišom Nonu i britanskim kompanijama "Marks and Spencer", "John Lewis & partners" i "Jigsaw" radi kreiranja kolekcije radne odjeće i pomoći humanitarnoj organizaciji Smart works, prenijela je agencija AP.

Vojvotkinja od Saseksa je za septembarsko izdanje britanskog Voguea napisala da će ta kolekcija da bude prodavana po principu "jedan za jedan model" odnosno za svaki kupljeni komad drugi će biti doniran u humanitarne svrhe.

Smart works organizacija obezbjeđuje obuke i odjeću za intervjue nezaposlenim ženama, a do sada je pomogla više od 11.000 žena.

Duchess Meghan has revealed she has partnered with @marksandspencer, @jlandpartners, @Jigsaw and friend @mishanonoo to launch a capsule collection of workwear to benefit @SmartWorksHQ, the nationwide charity that helps unemployed and vulnerable women back into the workplace. pic.twitter.com/RUgpLTHKPf