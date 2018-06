Megan Markl ponovo krši pravila

Megan Markl je po ko zna koji put prekršila protokol.

Naime, glumica i njen suprig, princ Hari juče su se pridružili kraljici Elizabeti II na svečanosti u Bakingemskoj palati, a vojvotkinja od Saseksa je prekršila jedno pravilo.

Naime, Megan Markl našla se na meti jer jer prilikom ceremonije na kojoj su slavili mlade lidere iz svih krajeva sveta prekrstila noge na pogrešan način.

Meghan Markle Forgot Her "Duchess Slant"—Then Saved It at the Last Minute https://t.co/X4JbQhwK4C pic.twitter.com/m8somzb8JH