Megan Markle proglašena ženom godine

Časpopis Hello! proglasio je američku glumicu i zaručnicu princa Harija Megan Markle ženom godine.

Ova godina je, bez sumnje, bila u znaku 36-godišnjakinje koja se od glumice najpoznatije po ulozi u seriji "Suits", u samo nekoliko mjeseci transformisala u članica kraljevske porodice.

Osim princa Harija, Megan je osvojila i veliki broj Britanaca, a čini se i kraljevsku porodicu, a posebno kraljicu Elizabetu II koja ove godine prekrišila protokol i pozvala buduću mladu na Božić u Sandringhamu.

.@meghanmarkle is our Woman of the Year! See the pictures in our festive double issue- out now. pic.twitter.com/j4RrUBdGF7