'Megan na vjenčanje ne zove članove porodice'

Spisateljica Samanta Grant, polusestra buduće britanske princeze Megan Markl bijesna je nakon što je kraljevska porodica objavila da su pozivinice za vjenčanje već poslate.

Prvi gosti su svoje već dobili, a porodici bivše glumice još uvijek ništa nije stiglo. Na vjenčanje u Vinsdoru pozvao je 600 ljudi.



“Mislim da bi porodica Markl trebalo da bude na spisku na kojem se nalazi gomila stranaca. Naš stric, brat, ja, njeni prijatelji koji su uz nju već 30 godina. Porodica je ipak porodica“, zaključila je njena polusestra.



Tridesetšestogodišnja Megan je i dalje bliska sa svojim ocem Tomasom, ali i dalje se ne zna da li će je on dopratiti do oltara. Pretpostavlja se i da će njena majka Dorija doći na vjenčanje.



Na listi pozvanih se nalazi porodica Obama, Elton Džon, Spice Girls i mnoga slavna lica iz sveta mode, politike i muzike. Izvori bliski palati tvrde da je Meganina porodica na spisku, a to je potvrdila i sama glumica.



“Naravno da će biti uz mene osim ako mu se avion ne sruši na kuću. Doći će na ovaj ili onaj način“, rekla je za svog oca.



Čini se da poziv ne važi samo za polusestru koja ne prestaje da je napada u javnosti.



“Ako može dati 75 hiljada dolara za jednu haljinu, onda može dati i ocu koji je bankrotriao“, izjavila je i dodala da bi je princ Hari sigurno ostavio kada bi znao kakva je zapravo“.

(NN/b92.net)