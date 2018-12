Megan u sve lošijim odnosima s ocem

Megan Markl i njen otac Tomas nastavljaju da izbjegavaju međusobne susrete, a kao glavni razlog se navodi Tomasovo kršenje zavjeta ćutanja medijima kada je riječ o ranijem životu vojvotkinje od Saseksa.

Naime, Megan je ocu Tomasu rekla kako bi se njihov odnos mogao unaprijediti samo ako on ne bude davao nikakve informacije o njoj medijima u zemlji, ali Tomas je tokom vikenda prekršio pravilo kada je razgovarao s novinarima i često spominjao i kćerku Megan.

"Megan je jasno stavila do znanja svome ocu da bi oni mogli održati kontakt jedino uz uslov da on ne otkriva medijima detalje o njenom životu. Ona mu je govorila da ne želi biti stalno u medijima, ali on je i dalje spominje gdje god javno nastupi", rekao je prijatelj Megan Markl.

Još od vjenčanja Tomas Markl je više puta naglasio novinarima da ga kraljevska porodica jednostavno ignoriše i da je napravio desetine bezuspješnih pokušaja da stupi u kontakt s Megan. Ipak, postoje spekulacije da bi majka vojvotkinje od Saseksa Doria Ragland zapravo mogla biti posljednja šansa da Megan i njen otac Tomas riješe razmirice.