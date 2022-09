Mekonahi: Dva puta sam zlostavljan kao tinejdžer

Slavni glumac Metju Mekonahi otkrio je u podcastu Amande de Cadenet The Conversation: About the Men da je bio zlostavljan kao tinejdžer.

Govorio je o tome kako je bio "ucijenjen da ima seks kao 15-godišnjak te da ga je drogirao i zlostavljao muškarac kada je imao 18 godina", o čemu je već govorio u svojoj knjizi Zelena svjetla.

Iako 52-godišnji glumac nije išao na terapiju kako bi riješio traumu s kojom se suočio, rekao je da je u životu imao mnogo ljudi koji su mu pomogli da to preživi.

"Imao sam jako dobre prijatelje. Imao sam dobre mentore. Imao sam starije muškarce, starije žene, bračne parove, koji su odvojili vrijeme da sjednu i porazgovaraju sa mnom", kazao je on.

Napomenuo je kako je u obje situacije u kojima je bio zlostavljan bio svjestan da nije riječ o zdravom odnosu, a da su mu u tom shvaćatu pomogli raniji razgovori s tatom.

"Roditelji su me učili poštovanju žene, poštovanju veze, poštovanju seksualne intimnosti, poštovanju prostora", rekao je Mekonahi.

"Otac mi je rekao 'Ako ikada osjetiš da djevojka oklijeva, prestani. Bio je u pravu, doveo sam se do određenih situacija i znao sam kad treba stati", kazao je on.

"Dogodilo se. Poričem li da se dogodilo? Ne. Ne poričem da se dogodilo. Ali previše volim život i vjerujem u život, vjerujem u ljude. I dalje mi je povjerenje na prvom mjestu. Neću ići kroz život noseći tu prtljagu, da to definiše način na koji se ponašam prema ljudima oko sebe", dodao je Mekonahi.