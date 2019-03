Mekonahi: Prije nje sam bio neuhvatljiv

Ovo je definitivno netipična holivudska ljubavna priča, a dogodila se između holivudskog zavodnika Metjua Mekonahija i njegove 12 godina mlađe brazilske manekenke Kameil Alves.

Prije nego što su se upoznali glumac nije uopšte maštao o braku, ali ipak zavodljivoj Kamili nije mogao da odoli.

Svoju šestogodišnju vezu ozakonili su 2012. godine, a pre braka dobili su sina Levija i ćerkicu Vidu. Posle venčanja porodica je postala bogatija za još jednog člana porodice, sina Livingstona.

"Dok nisam upoznao svoju suprugu, bio sam neuhvatljiv", tim je riječima vejrovatno najbolje opisao samog sebe holivudski glumac Metju Mekonahi, a sada je već sedam godina u srećnom braku.

Par se upoznao 2006. godine u jednom noćnom klubu. Mekonahi je tada imao 37, a Kamila 24 godine. Kako je kasnije i sama priznala, kada ga je vidjela, nije imala pojma da je riječ o slavnom glumcu, jer se skrivao iza predimenzionirane brade i velikog šešira. Kamila je priznala da u njihovom slučaju nije bila ljubav na prvi pogled, ali Mekonahi nije nikada krio da je bio opčinjen njenom lepotom.

Popularni glumac, dok je za svoje prijatelje pravio ukusne koktele, među kojima je bio i bivši biciklista Lens Armstrong, ugledao je atraktivnu crnku. Sjela je nasuprot njega, a on je svim silama pokušao da privuče njenu pažnju. Nakon što to nije uspio, ustao je, došetao do nje i zamolio je nju i njene prijateljice da im se pridruže.

Razgovor, u kojem je ona govorila na materinjem portugalskom, a on se rukama i nogama služio španskim, između njih se odužio kroz noć i zapravo od tog prvog upoznavanja postali su nerazdvojni jer su završili zabavljajući se s prijateljima u njegovu stanu.

Kada je Kamila krenula iz njegovog stana on ju je uvjeravao da je prekasno i da spava u gostinjskoj sobi. Pristala je da se ponovno vide, a Mekonahiju je trebalo dosta nagovaranja, ali je na kraju uspio. U potpunosti ju je osvojio svojim kulinarskim sposobnostima.

"Na prvi službeni sastanak otišli smo smo tri dana kasnije i znao sam od tada da je ona jedina s kojom želim da se viđam. I tako se osjećam posljednjih devet godina", izjavio je svojevremeno Mekonahi.

Ipak, ta ljubav ih nije navela, poput nekih slavnih parova, da je ozakone vjenčanjem na brzaka. Do same prosidbe prošlo je čak pet godina. Vjerili su se 2011., a već godinu kasnije održano je vjenčanje u Teksasu, u kojem žive, na privatnoj katoličkoj ceremoniji, kojoj su prisustvovali porodica i prijatelji.

"Svojoj supruzi sam veran i vrlo sam sebičan u vezi nje. Ona me je začarala i ja uživam u tome. Ne želim da ta čarolija ikada nestane", rekao je.