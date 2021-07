Mel Gibson na meti uvreda nakon što je salutirao Trampu

Poznati holivudski glumac Mel Gibson našao se na udaru američkih demokrata i neoliberala nakon što je u Las Vegasu pozdravio nekadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trampa i to na vojnički način - salutiranjem.

Njih dvojica su se sreli u gužvi prilikom dolaska na profesionalnu rvački meč u Las Vegasu.

Neko je sve uspio da snimi kamerom te se video brzo počeo dijeliti po društvenim mrežama, gdje su Gibsona odmah počeli prozivati i vrijeđati zbog ovakvog pozdrava.

Prema pisanju "Indipendenta", neki korisnici počeli su da napadju Gibsona da je rasista, antisemita i homofob.

"To što Mel Gibson salutira Trampu ne bi trebalo nikoga da iznenadi. Nacisti salutiraju drugim nacistima", jedan je od komentara, uz mnogo ličnih uvreda na račun i Gibsona i Trampa.

Gibson je jedan od rijetkih holividskih glumaca, uz Klinta Istvuda, koji ne glasa za demokrate.

Holivd i Kalifornija su glavna glasačka baza Demokratseke stranke koja je četiri godine rušila Trampa, optužujući ga da je ruski špijun, ali su sve optužbe odbačene.

Tramp je optužio Demokratsku stranku da je falsifikovala rezultate prošlih predsjedničkih izbora u SAD.

Mnobrojne Trampove pristalice očekuju da se on i 2024. godine kandiduje za predsjednika.

Mel Gibson, who has pretended to be soldiers, saluting Donald Trump, who has pretended to be President, makes a certain kind of sense.