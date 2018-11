Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melanija Tramp na društvenoj mreži Twitter postavila je praznične fotografije koje zimskom idilom i bajkovitom atmosferom u Bijeloj kući.

U nekoliko minuta fotografije okićene bijele kuće osvojile su nekoliko hiljada lajkova.

Svake godine u Bijeloj kući odiše praznična groznica, a čini se kako prva dama SAD-a posebno uživa u tome.

The @WhiteHouse is sparkling for the Christmas season! pic.twitter.com/ncNhlkZAWl