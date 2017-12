Melanija Tramp kakvu do sada niste vidjeli

Nakon što su njene fotografije iz magazina "GQ" isplivale u javnost, na internetu se pojavio još jedan editorijal koji je Melanija uradila sa samo 25 godina.

Američki dnevni list "Njujork Post" u julu 2016 godine, objavio je nekoliko obnaženih fotografija Melanije Trump koje su izazvale burne reakcije u Americi.

Na novim fotografijama, Melanija pozira gola na krevetu, u društvu skandinavske manekenke Eme Erikson.

Ovaj editorijal je objavljen u januaru 1996. godine u tadašnjem "Max" magazinu, kada je Melanija imala 25 godina, tri godine prije nego što je upoznala Donalda.

Lijepu Slovenku slikao je francuski fotograf Aleksandre de Basseville, koji nakon toliko godina ima samo riječi hvale za Melaniju.

"Melanija je super i ima fantastičnu ličnost, bila je vrlo ljubazna sa mnom", kazao je slavni umetnik, te naglasio da je ona pozirala veoma samopouzdano, bez ikakvih neugodnosti.

Kada su fotografije objavljene, tokom trajanja kampanje Donalda Trampa, javnost je bila u šoku. Svi su čekali da se oglasi Donald, a on je veoma kratko prokomentarisao ovaj editorijal.

"Melanija je bila jedan od najuspješnijih modela i uradila je mnoga snimanja, uključujući naslovnice i poznate magazine. Ova fotografija je rađena za evropski magazin, a u Evropi slike poput ovih se smatraju veoma modernim", istakao je.

