Melanija Tramp slavila 50. rođendan, tvitovi sa svih strana

Supruga predsjednika SAD Melanija Trampa u nedjelju je slavila 50. rođendan, a tokom dana čestitke su preplavile Twitter, od kojih su neke imale i 6.000 retvitova, uz često korišćenje zvanične skraćenice FLOTUS (First Lady of the United States), što znači prva dama Sjedinjenih Američkih Država.

Jedna od ideja Trampovog dobrotvornog fonda bila je, kako prenosi magazin Atlantic iz Bostona, da se pokrene akcija kojom bi Melaniji za 50. rođendan čestitku potpisalo milion Amerikanaca, a iz ugla magazina ta inicijativa bila je čudna jer bi uz potpis 1.000.000 Amerikanaca podrazumijevala broj telefona i zip kod - poštanski broj, kao i i-mejl.

Novinar magazina The Atlatinc, kome je početkom mjeseca stigla molba da podrži tu akciju, uz pitanje da li umije da čuva tajnu, navodi da mu je ostalo nejasno da li je moguće da bi Melaniji bilo draže da dobije milion poštanskih brojeva ili milion različitih čestitki i želja za rođendan.

Dodao je da se on i magazin, osnovan 1857. godine, pridružuju čestitkma za rođendan prve dame ovim tekstom, čiji je podnaslov "Ništa ne kaže srećan rođendan bolje od i-mejlova, telefona, poštanskih brojeva milion Amerikanaca".

Prema pisanju drugih medija, predsjednik je prvoj dami čestitao rođendan na Twitteru porukom "Srećan rođendan Melaniji, našoj sjajnoj prvoj dami!"

Očekuje se, kako mediji navode, da će Melanija Tramp rođendan proslaviti kao i većina Amerikanaca tokom pandemije virusa korona - kod kuće.

Šef njenog osoblja Stefani Grišam rekla je da će prva dama rođendan provesti s porodicom u Bijeloj kući.

Pres sekretar Bijele kuće Keili Mekenani takođe je tvitovala čestitku za rođendan.

"Srećan rođendan @FLOTUS - Amerika je toliko blagoslovljena da te imamo kao našu prvu damu"!

Čestitke su stigle i iz Republikanske stranke.

"RT da našem divnom @FLOTUS-u zelimo srećan rođendan", a samo ta čestka je imala 6.000 retvitova.

Prva dama SAD rođena je 26. aprila 1970. godine u Sloveniji, sa 18 godina je već bila profesionalna manekenka, a preselila se u Njujork 1996. godine. Bivša manekenka udala se za Trampa 2005. godine, a njihov sin Baron rodio se sljedeće godine.

Melanija Tramp kao prva dama promovisala je svoju BeBest kampanju protiv zlostavljanja na društvenim mrežama.

Kao dio tih napora, ona je u četvrtak osoblju i djeci u bolnicama u 10 država poslala poklon pakete - ćebad, rance, knjige i igrice, koji su, navela je, "samo mali znak njene zahvalnosti za njihovu hrabrost i požrtvovnost u vrijeme virusa korna ".