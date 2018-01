Meril Strip podnijela zahtjev za zaštitu svog imena

Meril Strip (68), najslavnija glumica svoje generacije, podnijela je Američkoj kancelariji za patente zahtjev za zaštitom svog imena.

U zahtjevu koji je glumica predala 22. januara traži se zaštita imena Meril Strip za 'upotrebu u industriji zabave', filmovima, održavanju javnih govora i autograma.

U svojoj četrdeset godina dugoj karijeri Strip je osvojila tri Oskara, tri Emija i šest nagrada Golden Glob, a prošle sedmice oborila je vlastiti rekord jer ju je 'struka' po 21. put nominovala za Oskara za ulogu u filmu 'Novine' (The Post).

Nije jasno zbog čega je glumica odlučila tek sada trgovačkim žigom zaštiti ime, piše Rojters i dodaje da njen advokat nije bio dostupan za komentar, prenosi 24sata.hr.

Mnoge poznate ličnosti odlučuju se žigom zaštititi ime ili neku poznatu rečenicu radi zaštite svog intelektualnog vlasništva kako bi spriječili druge ljude da se neovlašteno njima koriste te zarađuju prodajom proizvoda s njihovim imenom.

Iz Kancelarije za patente saznaje se da je zadnjih deset godina pjevačica Tejlor Svift (28) podnijela 60 zahtjeva za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, među kojima su stihovi pjesama "This Sick Beat", i "Nice to meet you. Where you been?" za korištenje u proizvodnji odjeće, pribora za njegu kose i bilježnica.