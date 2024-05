Mesi izazvao salvu smijeha: Evo kako fudbaler govori engleski (VIDEO)

Lionel Mesi glumi u reklami za nastavak kultnog filma "Bad Boys" sa Vilom Smitom i Martinom Lorensom, a njegovo pojavljivanje od nekoliko sekundi izazvalo je smjehotres na mrežama.

Iako njegovo pojavljivanje traje samo nekoliko sekundi, napadač Inter Mamija ostaće upamćen po tome što je izgovorio dvije riječi na engleskom jeziku, prenosi B92.

Mnogi fanovi su prvi put čuli legendarnog fudbalera kako govori na engleskom jeziku.

Naime, u najavi za četvrti nastavak "Bad Boys-a", koji će 7. juna biti premijerno prikazan u bioskopima, Smita i Lorensa prvo posjećuje američki košarkaš Džimi Batler, koji želi da postane opasan baš poput njih.

Međutim, oni nakon obuke shvataju da Batler nije dobar izbor i ne prihvataju ga u svoj tim.

Ubrzo nakon toga, na vrata im pozvoni Mesi koji izgovori riječi "bad boys", a Smit i Lorens, nezadovoljni njegovim glasom, kažu mu da se nalazi na pogrešnoj adresi.

THE FIRST TIME WE HEAR LEO MESSI SPEAKING ENGLISH pic.twitter.com/uZMeViJwGU