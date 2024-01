Metju Mekonahi i lijepa Kamila otkrili tajnu savršenog braka

Zajednički život podstakao ih je da počnu da rade neke stvari zajedno, a zbog jedne Metju svoju suprugu „kuje“ u zvijezde.

Metju Mekonahi i Kamila Alves Mekonahi praktikuju jednu zajedničku rutinu svakog jutra nakon buđenja. Zahvaljujući njoj par funkcioniše savršeno, jer baš tokom tog jutarnjeg rituala uvek uspiju da riješe sve probleme i nedoumice.

Iako bi sada mnogi mogli da pomisle da je u pitanju vođenje ljubavi ili neki drugi vid razmjene nježnosti istina nije ni blizu toga. Zapravo, oni svakog jutra zajedno piju čaj, koji lepa Kamila prirpema suprugu, a tokom tih pola sata dok ga ispiju uvijek razgovaraju tako da sve nedoumice i razmirice riješe.

Gostujući u jednom podkastu Metjua i Kamilu su otkrili da je njihova kuhinja zapravo mjesto na kojem su naučili kako da se produktivno raspravljaju.

Voditeljka podkasta ih je navela da otkriju svoju slatku jutarnju rutinu koje se pridžavaju čak i u onim trenucima kada su među njima nategnuti odnosi.

– Ja ne znam da napravim čaj tako dobro kao ti. Dodatno me oduševljava činjenica da mi svakog jutra kuvaš i služiš čaj. Mnogo je dobrog ukusa – rekao je Metju svojoj supruzi, pa je dodao:

– Čak i ako smo u svađi, činjenica da mi i dalje kuvaš čaj ujutru… E to je razlika je između veze i zajedničkog života.

Kamila se našalila da nije uvijek kada je situacija napeta.

– Da. Vjerujte mi, dame, ponekad ujutru budem ljuta, pa razmišljam da li da poslužim taj čaj“, našalila se ona, Metju je odgovorio: „Ali ga ipak napravi za mene“.

Metju je tvrdio da izvođenje jednostavnog rituala, bez obzira na situaciju, razlikuje „brak i zabavljanje“.

– Kada izlazite sa nekim i odjednom se ne slažete pomislite ’o, ovo je znak stvari koje dolaze. Bolje je da odustaneš odmah.’ Ali ako si oženjen i ne slažeš se sa partnerom, nećeš tako lako odustati od njega. Ti ćeš ipak čovjeku kojeg voliš učiniti nešto i tako će se stvari brzo razriješiti – rekao je Metju.

On se zatimo osrnuo i na to šta je on spreman da uradi za svoju suprugu.

– Ako pravim biftek ili suši neću prestati da služim samo zato što sam ljut. Uvijek ću se truditi da ona uživa, jer znam da to voli i nadati se da će to ispraviti stvar – dodao je on.

Još jedan način na koji ovaj par prevazilazi neslaganje jeste uživanje u slatkišima.

– Slatka hrana može da ublaži neke stvari – rekao je Metju.

(Glossy)

