Metju Mekonahi o ljevici i desnici: Trebamo liberale

Metju Mekonahi iznenadio je gledaoce svojim gostovanjem u emisiji "Good Morning Britain" u kom je odgovorio na kritike ideoloških protivnika.

Sa Oskarom nagrađivanim glumcem su iz njegovog doma u Teksasu razgovarali Pirs Morgan i Suzana Rid. Tokom gostovanja u jutarnjem programu. Mekonahi je pojasnio svoje nedavne kritike "neliberalnih" holivudskih zvijezda zbog "podrške" protivničkih političkih uvjerenja.

Komentare je dao kad se pojavio u podkastu Rasela Brenda "Under the Skin".

"Potrebni su vam liberali - ono što mislim da nam nisu potrebni jesu ne-liberali, a ne-liberali često 'kanibalizuju' liberale", rekao je 51-godišnji glumac.

"Ekstremna ljevica i ekstremna desnica u potpunosti delegitimizuju drugu stranu", nastavio je dodajući da oni "preuveličavaju stav te strane u iracionalno stanje".

"To nije pošteno kada to uradi bilo koja strana", istakao je on.

Osvrćući se na "cancel kulturu" (postupak javnog uskraćivanja podrške kada poznata ličnost uradi nešto kontroverzno ili ono što društvo percipira kao neprihvatljivo, prim. aut.) rekao je da se sve svodi na slobodu govora i šta mi dozvoljavamo sebi i drugima.

"Zanimljivo je da vidimo kako se društvo ophodi prema nečemu što nije do kraja shvatilo", rekao je Mekonahi.

(B92)