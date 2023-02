Metju Mekonahi otkrio kako je počela njegova karijera

Karijera Metjua Mekonahija krenula je uzlaznom putanjom prije dvije decenije i to zahvaljujući glavnoj ulozi u romantičnoj komediji "Kako izgubiti dečka za 10 dana".

Ipak, glumac sada priznaje da se dvoumio da igra u ovom ostvarenju, jer je odmah želio da krene sa ozbiljnijim projektima.

Međutim, ulogu je na kraju prihvatio i to zahvaljujući jednom muškarcu koji proriče sudbinu.

"Sećam se da sam jedne noći razmišljao da li ću to da uradim ili ne, dok sam šetao Bulevarom Sunset. Iznenada, jedan momak se pojavljuje niotkuda, bio je guru, gatara. Rekao mi je: 'Mogu li vam proreknem sudbinu?'", rekao je Metju za "Vanity Fair" i dodao:

"Bio sam kao: 'Da, čoveče. Naravno.' On odmah kaže: 'Postoji film o kojem trenutno razmišljate. To je romantična komedija. Morate ovo da uradite ili će to biti jedno od najvećih žaljenja u vašem životu. Biće to prava eksplozija, biće to neverovatno iskustvo i zaradiće gomilu novca'"

Dok je Mekonahi u početku mislio da je studio angažovao tajanstvenog čoveka da utiče na njegovu odluku, na kraju je dobro razmislio o ulozi, piše Telegraf. "Nasmijao sam se na tu pomisao, ali se sjećam i da sam ozbiljnije razmislio. Mislim da sam čak prihvatio ponudu sledećeg dana".

Međutim, nije samo ovaj čovek taj kome treba da zahvali za ulogu. Prema Kejt Hadson, Gvinet Paltrou je prvobitno trebalo da igra ulogu Endi Anderson. Ona je bila ta koja je predložila Mekonahiju da igra Benjamina Berija. "Gledali smo momke i stalno smo razmišljali o tome ko će biti pravi. Momak je za mene bio zaista važan. Metju je došao na sastanak i mislila sam da je to odlična ideja. Volela sam njegovu energiju. Odmah smo se složili", rekla je Kejt. Iako je Hadson rekla da se "ništa ne radi" kada je u pitanju potencijalni nastavak, sljedeće nedjelje se navršava 20 godina od objavljivanja filma.