Metju Peri izgleda "gore nego ikada ranije"

Metju Peri snimljen je ove nedjelje u javnosti prvi put od specijalne epizode serije "Prijatelji" emitovane ranije ove godine, i fanovi su zabrinuti jer glumac ne izgleda zdravo.

Holivudska zvijezda, koja je glumila Čendlera Binga u popularnom sitkomu, viđena je tokom vikenda na kako ide po kafu u Los Felizu u Kaliforniji.

Ležerno obučen u majici, šorcu i patikama, Metju je iskočio iz auta i pokupio veliki Frapućino. Glumcu se pridružio prijatelj koji je sjedio na suvozačevom mjestu.

Fanovi i strani mediji komentarišu da Peri izgleda "gore nego ikad" i izražavaju svoju zabrinutost za glumca koji je otvoreno pričao o svojoj borbi sa zavisnošću.

Ovo je prvi put da je 52-godišnjak primkećen u javnosti otkako se u maju pridružio svojim bivšim kolegama iz serije "Prijatelji" u specijalnoj epizodi okupljanja glumačke ekipe.

Tokom specijalne emisije, Peri se prisketio da je sumnjao u svoje komičarske talente i oskećao pritisak da neće dobro glumiti u svakoj epizodi.

"Meni se činilo da ću umrijeti ako se gledaoci ne nasmiju", objasnio je tada, pa dodao: "Nije zdravo, sigurno, ali ponekad bih rekao rečenicu iz scenarija a oni se ne bi nasmijali, tada bih se oznojio i jednostavno dobio grčeve ako nisam dobio smijeh koji je trebalo da dobijem. Poludio bih tada", prenosi b92.

‘Friends’ star Matthew Perry seen out-and-about in LA for first time since reunion https://t.co/ATaIEmIK08