Mia Borisavljević: Videćemo koliko ću dugo moći da guram ovaj tempo

Pjevačica Mia Borisavljević otkrila je da li je to što se ona i njen suprug Bojan Grujić brave istim poslom prednost ili mana.

Ona je ujedno i mama dvije djevojčice, četvorogodišnje Eme i jednogodišnje Tee.

Kako i sama priznaje, da bi uskladila privatne i poslovne obaveze mora da se odrekne dosta toga

"Jako je komplikovano sve, jer zahteva mnogo odricanja i odličnu organizaciju, ali je prelepo i zato se sve sa lakoćom radi. Videćemo koliko ću dugo moći da guram ovaj tempo i šta će na kraju preuzeti primat", izjavila je za "Espreso".

Ona već 10 godina uživa u ljubavi sa pevačem Bojanom Grujićem, za kog se nedavno i udala. Ista profesija im, kako Mia kaže, olakšava funkcionisanje:

"Da se on bavi drugim poslom, verovatno se ne bismo ni viđali, a samim tim ova veza bi teško opstala. Mislim da je zato prednost što smo i Bojan i ja u istom poslu. Život sa muzičarem je jako lep, umeju da budu jako romantični i osećajni. Sa takvim čovekom život ne može da bude ni dosadan ni ružan. Nismo rivali, dopunjujemo se. Život nam se jednostavno dešava", objasnila je pjevačica.

Otkrila da ne voli da se eksponira u medijima iz jednog razloga.

"Kada bih mogla da se bavim ovim poslom a da me nema uopšte u medijima, to bi bilo idealno. Pojavljivanje u medijima mi stvara neprijatnost, to je ujedno i najneprijatniji deo mog posla. Moje iskustvo sa novinarima na početku karijere je bilo vrlo negativno, tako da mi je to možda i stvorilo neku averziju", dodala je za pomenuti portal.