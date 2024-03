Mik Džeger objavio urnebesan video, pokazao kako pleše (VIDEO)

Mik Džeger je na svom je Instagram profilu objavio urnebesan video iz noćnog izlaska.

Na snimku Mik pleše u publici na Mustique Blues Festivalu na Karibima dok bend svira hit grupe Maroon 5 - Moves Like Jagger.

Zbog pjesme, Džeger je odlučio da svima pokaže svoje plesne pokrete.

Dok se muzičar baca po plesnom podijumu i skače, osoba koja ga snima se smije, a zatim i Mik prasne u smijeh.

Video je nasmijao mnoge njegove pratioce. U manje od jednog dana Mik je skupio 160 hiljada lajkova.

"Ko te nagovorio na ovo", "Zamisli da ti Mik Džeger opušteno pleše u publici dok ti sviraš", "Niko ne pleše kao Džeger", "Obožavam te", "Umirem od smijeha", "Nikad ne bi rekla da imaš 80 godina", neki su od komentara.

Mik nikad nije skrivao da je fan velikog hita još otkako je izašao.

"Volio bih da sam je ja napisao. Ali to bi bilo malo čudno, zar ne? To nije baš tipična pjesma Maroon 5, pa su vjerovatno jednako iznenađeni njenim uspjehom kao i ja. Vrlo je zarazna. Jedino što me čim je čujem tera na plesanje", rekao je ranije Džeger.

