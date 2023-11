Mila Elegović (53) ukrala poglede (FOTO)

Na pretpremijeri baleta Hamlet, autorskog rada koreografa Lea Mujića, pojavila se i glumica Mila Elegović.

53-godišnja glumica privukla je poglede u upečatljivom crnom izdanju. S osmijehom je pozirala fotografima, a pozdravila je i predsjednika sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu Sonju, prenosi Index.

Inače, koreograf Leo Mujić široj je javnosti poznat kao Beograđanin kojem su zasmetale gužve na A1 pa je u hrvatsku TV istoriju ušao izjavom: "Petkom se uvek zezne čovek kad ide, zar je onda svaki petak izuzetak? Stay out of the highway in the fridays. Šta je ovo, Mad Max? Seriously?"

