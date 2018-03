Mila Kunis i Ašton Kučer ostavljaju djecu bez nasljedstva

¡#AshtonKutcher y #MilaKunis decidieron no dejarle su herencia a sus hijos! Así lo expresó Ashton en una entrevista: "No vamos a dejarles nada de dinero. Cuando se acerque el momento, donaremos todo lo que tenemos a causas benéficas”, aseguró el actor y explicó que esta decisión la tomaron para enseñarles a sus hijos el valor de obtener las cosas con su propio trabajo!! Qué opinan?

