Milan Kalinić šokirao javnost izjavom o sinu (11) i pornićima (VIDEO)

Djeci je u digitalnoj eri dostupno skoro sve pa je za očekivati da će se prije ili kasnije susresti i s nekim eksplicitnim sadržajem.

A ovu škakljivu temu upravo je u emisiji pjevačice Goce Tržan "Ako progovorim" na srpskoj televiziji K1 komentarisao voditelj Milan Kalinić. On je, naime, detaljno opisao kako mu je sin lani, kad je imao deset godina, priznao da je s prijateljem gledao filmove za odrasle.

“Ja mu kažem: ‘Ovaj, dobro‘. A onda mi je sin rekao: ‘Znaš li ti šta oni sve rade tamo‘. Ja mu kažem: ‘Pa znam, Vujo. Znam odlično što rade‘, ispričao je Kalinić pa dodao da mu je sin otkrio kako mu se "svidjelo ono što je vidio".

Milan je nastavio dalje objašnjavati kako je to "normalno i da to radi svaki muškarac, pa i on", prenosi portal Nova.rs.

“Posle nekoliko dana, on meni opet kaže: ‘Tata, jedva čekam da počnem je**ti‘ - rekao je Kalinić, a prisutni u studiju prasnuli su u smijeh.

No korisnici društvene mreže X kritikovali su voditelja jer je javno osramotio sina, iznoseći njegovu intimu dok je u tako osjetljivim dječačkim godinama.

“Osim što blamira sina, samo da podsetim na to da su pornići muškarcima i ženama zbog nerealnih očekivanja napravili više štete nego koristi u njihovim seksualnim životima. Koji užas, pozlilo mi je od snimka. Zbog ovoga deca imaju iskrivljenu sliku o ljubavi, intimi i odnosu prema ženama. Ovaj čovek je potpuna budala, a i ovi koji se cerekaju. Balkanski primitivizam”, ovo su samo neki od komentara ispod snimka.

Oštre kritike upućene su i televiziji K1, koja je odobrila emitiranje sadržaja u kojem se spominje ime maloljetnika i konzumiranje erotskog sadržaja, posebno jer se radi o televiziji koja pretenduje na nacionalnu frekvenciju.

