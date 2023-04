Milan Milošević otkrio svoje planove nakon Pinka

Voditelj Milan Milošević danas proslavlja 46. rođendan, a tim povodom otkrio je šta se dešava u njegovom privatnom životu nakon što je dao otkaz na Pink televiziji.

Naime, Milan je najprije otkrio šta je poželio sebi za rođendan.

"Poželeo sam da budem ovo što sam sada. Gorim od energije. Mama mi je poželela da budem ovako lep i da može i ona da dođe, ipak nije mogla ni sada", kaže Milošević.

Milan je otkrio da li će se i neki od bivših zadrugara naći na njegovom rođendanu.

"To nisu poznate ličnosti, to su moji prijatelji. Držimo se godinama i pre Zadruge. Videćemo ko će doći, možda neki ne dođu jer više nisam voditelj Zadruge", rekao je on, pa otkrio da li je zlopamtilo.

"Da jesam, tiha voda bred roni", dodao je on, pa istakao kakve poklone iščekuje.

"Svim gostima sam rekao da donesu belu kovertu. Volim samo koverte. Kad dođem kući sa rođendana, sve poklone stavim na stranu i onda brojim samo pare. Prošle godine sam dobio mnogo novca, sigurno za jedan manji stan u Borči. Neki su me i razočarali količinom novca koji su mi doneli. Daju nekoj pevačici u kafanu lovu, meni ne donesu" , dodaje nekadašnji voditelj Zadruge.

Milan je potom otkrio da li je zaljubljen.

"Nisam, moram da kažem, da nisam ali posle 6-7 godina sam opet stari. Radio sam težak posao koji sam voleo, ali sada sam imao vremena za sebe. Ovo sam ja napokon", istakao je on, pa otkrio i da li je pozvao neke kolege sa Pinka.

"Pozvao sam neke kolege sa Pinka, nisam nikog ubio samo sam dao otkaz, može mi se. Niko nije ljut na mene, dobili su svojih 2 minuta, ali nešto ih nema", kaže Milošević.

Milan je potom otkrio i da li prati rijaliti.

"Ne, ne, nisam upalio TV uopšte. Putem Instagrama vidim sta se dešava, katastrofa. Ne mogu po sebi da gazim, ja sam voleo taj posao davao sam sebe 300 odsto sebe, e sad ću sebe samo 100 odsto da dajem i da pokidam", dodao je on, pa otkrio da li se vraća voditeljskim vodama.

"Ja se ne vraćam voditeljskim vodama, ja nisam ni otišao. Biznis je tu, necu raditi toliko kao prije, pa ću imati vremena", priča Milan.

Milan je otkrio šta je sebi poželio za rođendan.

"Da rešim ovo što imam sa srcem, posle ovoga idem na operaciju, i nakon toga da napravim ono o čemu sam maštao kad sam došao na javnu scenu, ovo je mojih 5 min", navodi voditelj.

Milan je potom otkrio ozbiljnost njegove intervencije.

"Doktorka kaže da nije strašno, ali mene je strah. Mami još uvek nisam rekao", rekao je Milan .

Voditelj je potom otkrio da li je imao neke plastične operacije.

"Ja idem već 6 meseci, ali mene samo malo bocnu. Imam 46 godina, ne mogu da izgledam kao da imam 20, ali sve što vidite to je sve iznutra", istakao je je Milošević. Milan je za ovu priliku izabrao zeleno odijelo, koje mu je malo je reći savršeno pristajalo, a kako je sve to izgledalo pogledajte u videu na početku teksta.