Milan Popović: Ja sam se zaljubio u medijsku Severinu, ne u pravu (VIDEO)

Već danima se Severina i Milan Popović nalaze u žiži interesovanja zbog djeteta nad kojim je pjevačica izgubila starateljstvo.

I dok jedni podržavaju tu odluku suda, čini se da ima mnogo više onih koji tuguju sa Severinom.

Bilo kako bilo, Milan Popović je nedavno gostovao u emisiji "Sceniranje" u okviru koje je otkrio razne inrigantne detalje.

Šta je istina ne možemo precizno znati, a njegove riječi prenosimo u cjelosti.

"Ja sam hteo da dete ima normalnu stabilnu majku", započeo je Popović, dok ga je domaćin emisije Ljiljana Stanišić prekinula i pitala zašto misli da Severina nije stabilna.

"To vidite po njenom ponašanju, prvo ja sam se rastao sa Severinom zbog tih njenih čestih promena raspoloženja koje nisam mogao da razumem. Išla je od totalne depresije, plače pet dana do totalne euforije, po teoriji koju psihijatri kažu to je granični poremećaj ličnosti koji ne može da se kontroliše", priča Popović, pa dodaje:

"Ja sam se zaljubio u tu medijsku Severinu, takvu sam je voleo, pravu Severinu nisam ", tvrdi on.

A onda je naveo:

"Marijana tvrdi da se ona (Severina) drogira, to je njena rođena sestra, ja sam taj podatak preneo nadležnima i molio sam da se uradi veštačenje. Ako je to istina, to postaje problematično kada ta majka zanemaruje dete " kaže on., a prenosi Kurir

Pomenute izjave možete pogledati u klipu ispod i to u vremenskom periodu emitovanja od 28. minuta do 36.

Kurir

