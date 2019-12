Milan Popović: Podnijeću prijavu protiv Igora Kojića

Izvjesno je da će Milan Popović (54) protiv Igora Kojića (32) podnijeti prijavu, nakon verbalnog incidenta koji se dogodio u četvrtak, 28. novembra.

Naime, Igor je sa Severinom (47) došao do Milanove kuće kako bi ocu bilo predato dijete, sin Aleksandar (7,5), a na pitanje da li je istina da ga je tom prilikom Igor vrijeđao i prijetio mu, Popović je potvrdno odgovorio.

"Da, istina je i imam nameru da tražim zaštitu od takvog divljačkog ponašanja, posebno što se sve događalo pred detetom", rekao je Milan za "Srpski telegraf".

Podsjetimo, Milan je rekao i da Severina godinama ne razgovara sa njim, čak ni pred djetetom, što bi bilo korisno upravo zbog djeteta.

"U interesu deteta je da roditelji komuniciraju. Ako pratite savete stručnjaka, ta minimalna komunikacija rastavljenih roditelja prilikom primopredaje je najveća sreća za decu čiji su roditelji rastavljeni. I naravno da ću ja podsticati i truditi se da uspostavim makar tu minimalnu komunikaciju kada smo mi kao oba roditelja u tom trenutku pored našeg deteta. Na Severini je da to prihvati ili ne prihvati, do sada nije prihvatila i nadam se da će se to promeniti uskoro jer će to učiniti naše dete srećnim", rekao je Milan za "Blic".