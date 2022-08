Milan Stanković nigdje ne nastupa, ali vodi biznis u Čikagu

Pjevač Milan Stanković se povukao u medijsku ilegalu, nastupe gotovo da nema, posjećuje manastire, a muzikom će, izgleda, da se bavi samo za svoju dušu.

Kako saznaju mediji, Stanković je u Čikagu navodno razradio biznis s transportom, koji mu se baš lepo razvija, a našao je i način kako da privuče radnike.

"Milan je još u martu otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni", priča izvor blizak pjevaču za Republika.rs.

Nastavlja da objašnjava kako je uspio da pridobije radnike za sebe.

"Vozači pričaju da im je Stanković nudio mnogo više novca od ostalih vlasnika da bi pristali da rade za njega. Inače, on je na ideju o poslu auto-prevoznika došao kada je pre dve godine nekoliko meseci proveo u SAD. On bukvalno iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cveta", zaključuje sagovornik.