Mile Kitić objavio duet sa Elenom

Od kada se Elena Kitić pojavila na muzičkoj sceni, iako pjeva potpuno drugačiji pravac od oca Mileta Kitića svi su se pitali da li će njih dvoje snimiti duet.

Na veliko iznenađenje njihove publike on je danas ugledao svjetlost dana, a nazvan je "Pare".

U cijeli projekat prste je umiješala i Marta Savić, supruga Mileta Kitića, koja potpisuje tekst zajedno sa nedavno preminulim Milanom Laćom Radulovićem, sinom Marine Tucaković.

Podsjećamo, Mile je prošle godine otkrio da je Laća glavni "krivac" za ovaj spoj oko koga se pjevač dvoumio.

"Snimili smo nedavno pesmu, nisam bio za to da ja kao otac snimim sa ćerkom pesmu, mi i nemamo isti fazon, ona peva jedno, ja nešto drugo. Svi su me pitali zašto nešto ne snimamo, i jednostavno sam mislio da to ne bi bilo dobro, međutim, iznenadio sam se kad mi je Laća, sin Marine Tucaković, doneo pesmu koja je strašna", kazao je tada pjevač.

Elena je, kao i do sad, izdominirala kako svojim unikatnim glasom tako i izgledom.