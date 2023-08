Mile Kitić otkrio zašto ne pjeva za bakšiš

Folk pjevač Mile Kitić, nakon 50 godina karijere, održaće zajedničku turneju sa svojom kćerkom, pop zvezdom Elenom Kitić, u Americi, na koju će krenuti u oktobru ove godine.

Kako kaže, ne plaši se neuspjeha na ovoj velikoj turneji. A iako se to dogodi, nije strašno.

"Najveće zvezde svetske odu negde, pa ne bude kako su zamislili. Ili neko ovako ode, pa se napravi veliki posao. Nadam se da ćemo dobro proći i da ćemo opravdati dogovor naš. I da ne uspe, nije propast sveta, ali mislim da ćemo proći dobro", počeo je Mile.

Pjevači od svojih honorara i bakšiša mogu da kupe sebi stanove, kola, nakit i generalno da priušte život na visokoj nozi. Ipak, Mile kaže da ne pjeva za bakšiš.

"Ja ne radim za bakšiš, radim klubove samo po Evropi, tu dolaze klinci. Nekad dođe neko diskretno da novac, a sad ja da idem od gosta do gosta... ja ne radim zato. Ove godine samo sam dve svadbe pevao i to za prijatelje. Izbegavam da uzmem novac. I to na svadbu idem fiksno. Moje je toliko, bakšiša što bude, delite muzičari", kaže Mile za Premijeru i objašnjava zašto ne uzima bakšiš.

"Ja ne radim za bakšiš zato što dođe do problema, pa ti lepe na čelo, guraju ti u usta. Ja ne volim to da radim, radim kao gospodin, imam svoju cenu u klubu i pevam. E sad, ima neko dođe diskretno da za kafu, 'može li ta i ta', ja kažem 'naravno'. Ne mogu ja da radim u klubu za 2000 ljudi za bakšiš. Onda će neko izvaditi 1.000 evra i reći: 'pevaj mi 15 pesama'. A ovi drugi što su platili ulaz mogu da gledaju samo", kaže on.

Iako podržava ćerku Elenu, otkrio je šta joj zamjera. "Kao da je malo usporena u ovome, prolazi vreme. Ona je u nekom svetu svom i ne radi po svaku cenu, voli da snimi dobru pesmu Jala Brat i Buba su joj radili tri pesme, Cobi joj dao pesmu. Svi smo oduševljeni. Ali ona ode u mesecu jedan ili dva puta da radi, pare na karticu i ode. Tako je i bolje", kaže Mile.