Milena Ćeranić progovorila o ljubavnom životu

Atraktivna pjevačica Milena Ćeranić ispričala je šta očekuje od partnera u vezi, ali i zbog čega najviše pati.

O njenim burnim romansama ranijih godina dosta se pisalo, a već duže vrijeme pjevačica svoj ljubavni život čuva daleko od očiju javnosti. Sada je otkrila svoja očekivanja od partnera i ispričala kada je za nju kraj romanse.

"Ja ostavljam samo onda kad prestanem da volim", rekla je Milena, pa ispričala da poslije raskida ne pati.

Pjevačica kaže da ona zapravo pati dok je u vezi, a objasnila je i zbog čega.

"Bukvalno je tako, ja jako patim, ja sam neko ko voli pažnju, kome ne trebaju skupi pokloni i ostale gluposti. Nego, jednostavno, volim pažnju, volim muško pored sebe i kad to nije baš tako ja onda patim i ja jasno to govorim, veoma sam transparentna i iskrena u partnerskom odnosu. Međutim, ni oni sami ne veruju koliko sam ja iskrena, pa tek onda kad odem valjda poveruju u to, nemam pojma", ispričala je Milena u videu koji je objavila na svom Instagram nalogu.

Pjevačica je prije nekoliko mjeseci govorila i o svojoj udaji pa se našalila da je više ne pitaju kad će da se uda već kad će da se oženi.

"Ne pitaju me više kada ću da se udam, sada me pitaju kad planiram da se oženim. Znate kako, i kada bih jednog dana pravila tu svadbu, volela bih da se lepo provedem. To ne bih mogla sa 20 kilograma na sebi. Volim ležernu garderobu", rekla je Milena tada, prenosi Informer.

