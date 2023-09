Milić Vukašinović mora ponovo na operaciju

Milić Vukašinović (73) bio je hitno hospitalizovan usljed pogoršanog zdravstvenog stanja nakon operacije noge zbog aneurizme.

Vukašinović se sada oglasio za medije i otkrio da mu je za zakazana nova operacija.

"Sutra mi ugrađuju dva stenta, mnogo tu stvari ima da se sanira, srce mi je slabo. Imam vodu u plućima i teško pričam, a i dišem. Nadam se da ćemo se, Bože zdravlja, uskoro čuti kad izađem", rekao je on.

Podsjetimo, Milić Vukašinović nakon operacije aneurizme u nozi bio je zaražen bolničkom bakterijom, zbog čega je tada hospitalizovan.

"Imao sam osećaj da ću se ugušiti i u tri ujutro smo zvali Hitnu pomoć, koja me prebacila u Urgentni centar u Beogradu", rekao je Vukašinović i dodao:

"Ali me noga isto boli kao nakon operacije. To je takav rez 6 centimetara dubok, onda su i neke nerve prerezali što nije trebalo i to sada boli. Nekontrolisano boli."

Vukašinović je od doktora tada tražio morfijum.

"Eto taj trodon, ne može mi ni on pomoći. Pojačali su, a sad sam rekao doktoru ima morfin da mi dajte. Rekao je doktor ako trodon ne odradi hoće, ali se on kratko daje, neće da prave narkomana od tebe", rekao je roker za medije nedavno.