Milica Dabović: Ćerku bih podržala da otvori profil na OnlyFans-u

​Bivša košarkašica i zvijezda platforme za odrasle "Onlyfans", Milica Dabović, iznenadila je izjavom, a tiče se vaspitavanja djece, te je pomenula kako bi potencijalno odgajala kćerku.

Naime, Milica je, u razgovoru sa medijima, istakla da ne bi imala ništa protiv da joj nasljednica, da ima kćerku, otvori pomenutu platformu, ali da ne bi voljela da pije, koristi nedozvoljene supstance i da ide po kafanama.

"Ćerku bih podržala da otvori profil na only fansu, ne bih volela da pije i da se drogira i da ide po kafanama. Može da se zaradi od only fansa. Ne mogu da osuđujem druge ljude, ali ja smatram sebe za primer, tetoviram se, i to mi je jedini porok", započela je Milica, a onda se dotakla i svog privatnog života i novog momka.

Milica je istakla da o njemu ne želi puno da priča, ali da je konačno spoznala šta znači riječ "voljeti".

"O Milanu ne želim mnogo da pričam. Nisam bila zaljubljena u Vanju, to je bilo da probamo da vidimo da li imamo neki zajednički jezik. Ali desio se Milan. Meni je najvažnije da je on moja sudbina ili moja budučnost. Rano je da pričamo... Kao da me je čekao... Čekali smo jedno na drugo i da vidimo šta nam donosi ovo malo života što imamo. Imamo zajednička interesovanja, energija... Uvek ću verovati u ljubav, ali teško je verovati muškarcima... Stefanov otac me je dokrajčio... Sa Vanjom je otišlo kao vetar, a sa Milanom sam shvatila šta je ljubav, a pre nikada nisam volela. U miru si, da te muškarac vodi kroz život... Uopšte ne razmišljam o tome... Verujem mu, dvoje ljudi se prepoznaju... Ja sam vapila za tim...", rekla je Milica za Kurir.