Milica Dabović: Doveli me u klub jer je predsednik hteo da spava sa mnom

Košarkašica Milica Dabović kaže da je predsjednik jednog košarkaškog kluba htio da spava sa njom, te da smatra da je upravo zbog toga dovedena u klub.

Otjerana je, kaže, poslije tri mjeseca, a da joj nisu ni platili.

"Dešavalo mi se da mi nude veliki novac za jednu noć. Sada nije važno o kojoj je sumi reč, ali planiram da sve otkrijem u knjizi koju pišem. To mi se desilo dok sam igrala u Turskoj, a doveli su me čak u jedan grčki klub jer je predsednik kluba želeo da spava sa mnom", kaže Milica.

"Pa, kada se to nije desilo, oterali su me posle tri meseca, a da mi nisu platili. Srećna sam što nikada nisam širila noge, ni kada sam zarađivala po 20.000 evra mesečno, ni kada nisam imala ni dinara. Izbor uvek postoji, nisam to radila do sada, zašto bih sada počinjala? Pogotovo što imam dete i ne želim da neko upire prstom u mene", priča Dabovićeva.

"Nema većeg zadovoljstva nego ići uzdignute glave. Znam da mi je obraz čist i mogu mirno da spavam. Nikome ne sudim jer ko sam ja da sudim, svako ima pravo na sopstveni izbor. Polazim od sebe, a verujem da bi onda svi meni sudili za moje izbore. Nikada se nisam osećala kao roba jer nikada nikome nisam dozvolila da me kupi", rekla je ona za Alo.

Iako nije konkretno rekla o kojim klubovima je riječ, s obzirom na zemlje o kojima govori jasno je da je riječ o klubu "Bešiktaš" (2008.-2009. godina), te o klubu "Paleo Faliro-Grecceo" gdje je otišla 2009. godine.

Dok je igrala za Bešiktaš slikala se naga za časopis FHM zbog čeka su ljudi iz kluba raskinuli ugovor sa njom. Milica ih je tužila i dobila je spor, ali se više nije tamo vratila.