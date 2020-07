Milica Dabović: Izabrala sam najgoru osobu da bude otac mog deteta

Košarkašica Milica Dabović otvoreno je govorila o ocu svog sina Stefana i saopštila koliko je ova tema za nju bolna.

Naime, ona je rekla da ju je tadašnji partner ostavio pred kraj trudnoće i nije joj se više javljao. Milica Dabović je za emisiju "DeToxic" izjavila da je on najgora moguća osoba koju je mogla da izabere za oca svog djeteta.

"Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: 'Tata, tata'. Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije", rekla je Milica.

Ona je za magazin "Story" svojevremeno je otkrila da li je Stefanov otac tražio da vidi dijete dok su bili u kućnoj izolaciji u Beogradu za vrijeme pandemije.

"Ne. Stefanov otac uopšte ne traži da vidi svoje dete, njegov sin ga ne zanima. Njegov tata uopšte i ne postoji. I tako je i bolje za mog sina. To je čovek koji je ukrao detetu kolica kada nas je ostavio ispred zgrade. Tada nas je poslednji put pokrao. Bolje da Stefan nema takvog oca. Desilo se mnogo loših stvari s njim. Saznala sam mnogo toga. Dete nije video od avgusta i ne traži da ga vidi ni sada kada su vanredne okolnosti, niti se javlja", rekla je Milica i dodala:

"Sa Šimetom sam imala mnogo loše iskustvo ali mi je Ljubomir, kako se zove Stefanov otac, tri puta gore stvari uradio, jedino što mi nije brata strpao u zatvor kao Šime. Ljubomir iza sebe ima brak, u kom je dobio jedno dete, ali ima i dijagnozu psihičkog bolesnika. Bolje je da takav otac ne pita za sina, Stefan i ja smo srećni zajedno i imamo prijatelje koji nam pomažu i koji nas paze i vole", završava priču košarkašica koja i pored svih nedaća nije izgubila veru u emocije i poručuje da je njena ljubav prema sinu vječna.

Uspješna sportistkinja Milica Dabović izazvala je ogromnu pažnju prije nekoliko dana kada je putem društvenih mreža prodavala svoje stvari kako bi zaradila novac.

"Nije sramota pošteno raditi i zaraditi novac. Ne širim noge za pare, igram košarku i radim ono što znam. Nadam se da ću sutra, ako mi dragi Bog da, imati posao i pomoći detetu. Ko ne bi i ubio za dete, a ne prodavao stvari? Naravno da me nije sramota, spremna sam na sve za Stefanovu dobrobit. Taj moj postupak nikoga ne ugrožava, a izazvao je mnogo pažnje", rekla je Milica za "Blic" i zatim dodala:

"Ceo život sam poklanjala stvari koje više ne nosim i koje mi nisu potrebne. Primetila sam da se blogerke time bave i da je to zaista popularno i van granica naše zemlje, pa sam pomislila zašto ne bih spojila lepo i korisno, a i damama ugodila. One mogu kod mene da kupe lepe komade odeće po zaista pristupačnim cenama. I eto, dobro dođe meni, a i njima."

(Story.rs)