Milica Dabović: Rasplačem se kad vidim kako sam nasela

Milica Dabović otvorila je dušu o periodima nemaštine, o odgajanju nasljednika, manipulacijama i prevarama sa kojima se nosila.

Sportistkinja Milica Dabović iza sebe ima tešku prošlost, a bolna tačka joj je i bivši partner Ljubomir Hadžistević, koji joj se, kako tvrdi, lažno predstavljao kao Vuk Roten, biznismen iz Beča.

Sa njim je dobila sina Stefana, a kroz suze se prisjetila svega što je uslijedilo kada je shvatila da je prevarena.

"Moje veze su bile katastrofalne. Stefanovom ocu sam oprostila odmah, ali sebi ne mogu nikada. Svaki put se rasplačem kada vidim šta sam ja dozvolila i kako sam nasela... On se pojavio s tom savršenom pričom i kada vidim koliki je lažov i manipulator da on mene tako prevari, da je došao u moj stan i ukrao sve ono što Šime nije. Upoznala sam ga mesec dana posle tog raskida, bila sam najranjivija", započela je bivša košarkašica za "Blic.rs".

"Verovala sam u bajke da posle kiše greje sunce i da će on biti pravi otac za moje dete. Od svih muškaraca na ovom svetu, izabrala sam najgoreg... Ali eto, ni u jednom trenutku se, hvala Bogu, nije ponašao kao otac. Svi očevi šetaju sinove u parkiću u koji idemo, kad vidim ne znam da li da se smejem ili da plačem. Teško mi to pada. Kad odem u zoološki vrt, podignem ga na ramena i osećam se i kao otac i kao majka. To je moja jačina koja me tera da idem napred. Nadam se da će se jednog dana pojaviti neko ko će mu zameniti očevu figuru", priča Milica.

Ona otkriva da joj bivši partner više ne traži da vidi dijete, a da je sa njegovom bivšom suprugom u kontaktu. I tu se klupko razmotalo jer ona nije ni bila svjesna da on ima još jedno dijete, kćerku.

"Ne zanima ga Stefan, on svojoj bivšoj ženi sad govori da ima samo jedno dete, ćerkicu za koju ja uopšte nisam znala. Njegova bivša supruga i ja smo u kontaktu, sve je krenulo putem njene kume. Nas dve smo se upoznale, imale smo mnogo toga jedna drugoj da kažemo. Lakše mi je bilo, ispraznila sam dušu. Njoj je uradio još gore nego meni, ona ga je trpela deset godina, ja bar kraće", priča Milica.

Sa knedlom u grlu ona se prisjeća kako je opljačkana, ali kako kaže, najteže joj pada što joj je u trenucima kada nije imala novca bivši ukrao kolica u kojima je vozila sina.