Milica Dabović otkrila koliko je zadovoljna fizičkim izgledom

Proslavljena košarkašica Milica Dabović, govorila je otvoreno o tome koliko je zadovoljna svojim fizičkim izgledom, da li je imala neke estetske intervencije i da li je pogađaju kritike na društvenim mrežama

Kako je kazala Milici Lešić u emisiji "Generalka", nikada joj neće biti jasno zašto joj na "Instagramu" upućuju toliko kritika.

"Možda mi toliko zameraju zato što sam mama a slikam se u kupaćem kostimu i znam kako da se slikam. Nikada mi to neće biti jasno ali meni zameraju sve što uradim. Naš narod uvek ima nešto loše da ti kaže. Najgore mi je kada mi napišu kako se zbog svog deteta ne stidim tih slika. Zar nije lepše napisati: Bravo", kazala je košarkašica.

Svoj izgled bi na skali od 1 do 10 ocjenila sa sto

"Ma šta sto, million. Sve u životu sam postigla radom. I u sportu ali i kada je reč o fizičkom izgledu. Kada radiš 500 trbušnjaka svakog dana kao što ja radim, onda ćeš imati "pločice" i zategnut stomak. Niko ne može da mi kaže da nema sat vremena dnevno za sebe", istakla je Milica.

Milica je otkrila da je radila usne, zube i obrve.

"Kao mlada uvek sam se "pućila" na slikama jer sam želela veće usne i to sam i uradila. Tokom karijere su mi lomili zube i arkadu, i imala sam mnogo udaraca u nos. Zbog jednog od takvih udaraca, laktom, sam morala da uradim zube. Imala sam 17 godina i sećam se da sam neke zube čak i progutala. Lice je najvažnije sačuvati i idem redovno na masaže i tretmane lica. Volim i mezoterapiju, i imam botoks samo na čelu. Ne volim estetsku hirurgiju, jer danas sve žene izgledaju isto. Kada vidim da rade te velike usne i grudi, ja to ne mogu da prihvatim. Trebalo bi da sve na telu bude srazmerno i da se zna gde je granica. Mislim da nisu svesne da su unakažene i da to ne izgleda lepo. Ni muškarcima to više nije lepo", rekla je Milica u "Generalci".

Na svom tijelu najviše voli oči, a ne dopadaju joj se noge

"Mami stalno zahvaljujem za ove moje plave oči, ali uvek kažem da ne volim čukljeve i to što imam muške noge. Ali sve je to priroda i ne stidim se. Volim svoje telo i ponosna sam na njega", kaže iskreno košarkašica.

Istakla je i da je sigurna da će u budućnosti "sve što bude visilo da podigne", jer smatra da sve što ne valja treba menjati, ali da još uvijek nije u tim godinama. Najavila je i da će njena autobiografska knjiga izaći sljedeće godine, 16. februara, na njen rođendan.

"Živim za taj dan, da ljudi pročitaju sve što mi se desilo i tek onda mogu da mi sude. Ja sam ka uspehu prošla pakao. Sebi ne mogu da oprostim promašaje s muškarcima. Moji ljubavni promašaji su rezultat toga što mi je košarka bila sve u životu. Za drugo nisam znala i nisam imala životnog iskustva", rekla je na kraju Milica.

(Magazin Novosti)