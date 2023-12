Milica Dabović se pomirila sa kumom Darka Lazića

Bivša košarkašica Milica Dabović nedavno je raskinula sa Milanom Cvetkovićem, vjenčanim kumom Darka Lazića, međutim, uslijedilo je pomirenje.

Kako je istakla, ona već sutra ide kod njega u Ameriku.

"Moj partner me čeka u Americi, odoh, ćao, prijatno. Odoh u toplije krajeve. Do pomirenja je došlo, očekivalo se, videćemo, tek sad idem tamo da vidim šta se promenilo. Ne pričam više o tome, mirna sam, stabilna, to je najvažnije", zaključila je Milica.

Inače, Milica je otkrila da se vratila sportu, međutim, juče je doživjela povredu.

"Dolazim iz Herceg Novog, igrala sam dve utakmice, sad idem za Šabac direktno. Razbili su mi nos, juče sam sve vreme sudijama govorila da su mi razbili nos. Ja nikad nisam prestajala da igram, napravila sam pauzu kada sam se porodila, sad sam opet tu. Sada sam u najboljim godinama, igram više glavom nego srcem, imam više iskustva, to je sve" rekla je Milica za "Blic".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.