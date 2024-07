Milica Pavlović o Džejli Ramović: "Da se takmiči i za neku mis Evrope"

Pjevačica Milica Pavlović progovorila je o odnosu sa kolegama na estradi.

Pjevačica je istakla da se druži sa Nikolijom Jovanović, a otkrila je i šta misli o Džejli Ramović, koja je bila u publici na njenom nedavnom koncertu u Novom Sadu, koji je održala u okviru svoje turneje „Lav“.

“Nisam je videla sa bine ali dobila sam informaciju da dolazi. Mnogo mi je drago. Ja sam Džejlu podržavala i u Zvezdicama (u takmičenju „Neki novi klinci“), a i kasnije. Sem što mislim da je ispred nje ozbiljna karijera i da je jedan od naših najboljih vokala, mislim da bi mogla ‘ladno da se takmiči i za neku mis Evrope, a što da ne i za Mis sveta. Prirodno je lepa, zrači nekom predivnom lepotom”, rekla je Milica.

Među njenim gostima na sceni u novosadskom “Spensu“ bila je i Nikolija Jovanović, te je Milica srdačno prokomentarisala svoje iskreno prijateljstvo njih dvije, naglašavajući da joj je ona jedna od rijetkih iskrenih prijatelja sa estrade.

“Iskreno, to je jedna od retkih osoba koja mi je legla sa estrade, nemam problem to da kažem. Zaista biram ljude sa kojima provodim vreme. Ja poštujem svakog kolegu, radujem se svačijem uspehu, zato što volim muziku. Ne mogu da mrzim nekoga ko to stvara. Može da me nervira samo neko kada je lenj, ne volim neradnike, ne volim ljude koji hvataju na foru, nego volim ljude koji se kvalitetno bore”, ispričala je Pavlovićeva, pa nastavila:

“Estrada je čudna sorta. Nemam puno zajedničkih tema sa mnogima sa estrade, ovo neka shvati kako god ko želi. Ne želim da me neko uslovljava da moram da budem prijatelj sa svima, da se posvećujem, čujem svakog dana”.

(Grand)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.