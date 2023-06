Milica Pavlović o albumu "Lav"

Mlada muzička zvijezda Milica Pavlović prije dva dana objavila je peti studijski album pod nazivom "Lav" i ujedno najavila veliki spektakl koji priprema publici za kraj ove godine u beogradskoj areni. Publici je predstavila 10 novih pjesama koje su za manje od 24 sata osvojile trending listu širom regiona.

"Posesivna" je za nešto više od godinu dana evoluirala u "Lava", a pred našim kamerama sumirala je utiske i otkrila kako se osjeća nakon velikog uspjeha, kojeg, kako kaže, i dalje nije svjesna zbog čitave euforije.

"Ne daju mi telefon, ništa ne znam. Raduje me bilo koja pesma da je u trendingu, a i da nije - imali smo i takvih slučajeva da same pesme se izbore da dođu do srca publike. Zaista su prelepi komentari, mene to raduje. Mislim da smo moj tim i ja uradili dobar posao, drago mi je da sam stigla da za malo jače od godinu dana od poslednjeg albuma izbacim još jedan album, da sam uspela da ispunim obećanje dato publici", skromna je Milica.

Kako joj pesme s albuma nose krajnje zanimljive nazive, pitali smo Milicu da je "lavica" (prim. aut. ona) više "Kučketina" ili "Kraljica propalih", a ona nam je dala krajnje zanimljiv odgovor.

"Obe imaju kandže, tako da je tu mrtva trka. Slične su one, zato sam i u posveti ostavila Kučketinu. Jedna bez druge ne mogu. Lav je jasnija poruka, prihvatljivija, a negde je i moja vera da svako u sebi može da probudi 'Lava' u sebi", rekla je Milica i otkrila nam je kako je došlo do toga da u posljednjem momentu promijeni ime albuma koji je u startu nazvan "Kučketina"

"U tom momentu pesma 'Lav' nije postojala, od materijala sam imala određeni broj pesama i 'Kučketina' je zaista nešto iza čega sam ja mogla da stanem, apsolutno. Sada, akda su svi čuli tu pesmu imaju viziju šta sam htela reći tom pesmom, nisam snimila pesmu 'Kučketina' i iz prvog lica lupala neki egomanija i prezentovala nešto što nema smisla. Ali, kada je naišao Lav, kao neki znak.... Autobiografska je, sve mogu i da ti dignem cenu, i da budem frajer, sve, sve, sve...", tvrdi Milica.

Album je planirala da objavi 12. juna, međutim, objavljivanje je odložila zbog koncerta mlađe koleginice Tee Tairović i njenog koncerta koji je održala 17. juna. Kako nam je otkrila, nije željela da išta hajpuje i ispoštovala je mlađu koleginicu, kao i da joj je drago što takva poštovanja na estradi postoje.

"Istina je. U najednostavnijoj formi, to nije lepo, to nije kolegijalno, to nije ljudski. Ako već imam mogućnost, komoditet, dati sebi taj luksuz da ga pomerim za malo kasnije da devojci u zdravlju prođe koncert i da apsolutno spotlajt te nedelje bude njen koncert - ja ću to odraditi, jer mi nije teško. Niko ne može tvoju sreću da uzme, ali neću drugima da smetam, da im stajem na žulj jedne sekunde", kaže Milica.

Dotakli smo se i teme "kolegijanosti" na estradi, a kako je za 11 godina, koliko traje na javnoj sceni doživela mnogo neprijatnih situacija, a kako kaže, nijedan kolega koji je pokušao da je omalovaži, uvrijedi ili uništi se nije dozvao pameti.

"Nikako da naučim i druge kolege da to isto primene. Ma ne, ništa oni nisu naučili nažalost. Sve polazi iz kuće, a opet s druge strane ne mogu ni da uvredim roditelje koji su svim tim ljudima pružili i najbolje što su mogli u tom trenutku. Da li je to neko stanje, nesvesno stanje? Previše se zaigraju i šou biz olako shvataju.... Ne znam šta se desi u glavi svima njima, da zaboraviš da budeš čovek. Mnoge igre postoje, ali postoje i pravila u tim igrama i uvek se vrednuju oni koji najbolju poštuju pravila...", rekla je Milica

Nakon što je objavila gotovo svaki album, javnost, ali i fanovi nagađali su kom je posvećen, a ona ističe da će svaki od ovih pet, ali i svaki naredni biti posvećen ljudima koji su najzaslužniji za njen uspjeh, piše Telegraf.

"Svaki do sada, i svaki od sada pa ubuduće biće posvećen njima, a daće Bog da ih bude još mnogo. Ovaj album će prvenstveno biti posvećen njima, jer da nije bilo njih ja ovde danas sigurno ne bih sedela. Oni su podržali moj talenat i to kao ljudi koji su generacijski poveća razlika od mojih roditelja, prepoznali su moju ljubav koju gajim prema ovom poslu. Verovali su mi apsolutno, znali su da sam svesna da ne smem da izigram to njihovo poverenje. I na kraju, znali su da sam je, pa nadam se, trudim se bar, da sam dobar čovek i da ih nikada neću osramotiti. Meni je to uvek bilo jako bitno. Oni su i sad sigurno ponosni, šalju oni energiju i navijaju za mene, eto...", vrlo je emotivna bila Milica.