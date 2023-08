Milica Pavlović otkrila detalje oko dueta sa Karleušom

Mlada muzička zvijezda Milica Pavlović održala je sinoć spektakularni koncert u Doboju pred više od 7.000 ljudi, a prvi put je progovorila o saradnji i duetskoj pjesmi "Mashalla", koju je snimila sa Jelenom Karleušom.

Inače, ovo je prvi ženski duet i u Jeleninoj, ali i u Miličinoj karijeri, a pjesma je za samo 24 sata osvojila milionsku publiku i već bilježi prva mjesta na trending listama širom Evrope i milionske preglede.

Bez obzira na to što su mnogobrojni fanovi, i jedne, i druge pjevačice godinama unazad priželjkivali da se spoje njihove "lavovske" energije, duet je bio pravo iznenađenje za mnoge.

Kako nam je i sama Milica otkrila, sve oko dueta godine bilo je čuvano u strogoj tajnosti više od osam mjeseci.

"Padalo je ljudima to na pamet do pre jedno mesec dana, ljudi su priželjkivali da se to desi. Zato što smo mudro odigrale i Jelena i ja, jako smo dobro sakrile, ćutale smo. Neverovatno je to kako smo uspele da snimimo tu pesmu pored mnogo aktivnosti koje imamo i ona i ja. Ona što na pripremama albuma, što na koncertu. A, ja, takođe pripremala album, tada se sećam je bio i Čair kada smo već pričale i sve ostalo", otkila nam je Milica i dodala:

"U našem poslu je naoričito jako teško sakriti nešto, ali očigledno imamo jako dobar tim saradnika koji zna kada se sprema nešto dobro koliko je bitno da ljudi stvarno uživaju u tom prvom efektu kada nešto čuju i vide. Nismo želele da promovišemo to par meseci unapred, pa da ljude već naviknemo i damo im neka očekivanja - nego izvolite i gledajte. Ono što me posebno raduje je to što se ljudima stvarno jako dopala pesma", kaže mlada muzička zvijezda.

Kako ističe posebno joj je drago što je ovo prvi ženski duet kako u njenoj karijeri, tako i u Jeleninoj.

"Kako nisam zadovoljna, svega par stotina hiljada deli našu duetsku pesmu od ono, vodeće i onog famoznog filmskog spota za pesmu "Karlybitch". Pre svega drago mi je, je nakon 35 godina Jelenine karijere ovo je njen prvi ženski duet, isto tako i u mojoj jedanaestogodišnjoj karijeri prvi ženski duet. opet kažem priželjkivan od strane moje i njene pogotovu publike. Sada će mi mnogi zameriti, ali dva lava kad se udruže - tako je, kako je. Ne znam, baš sam srećna zbog ove saradnje".

Ističe da nije bilo lako napraviti ovakav hit, ali da su se potrudile maksimalno.

"Ne mogu da kažem da je baš bilo lako, ali jako imamo te konstruktivne sugestije, konstruktivne kritike. Jako nema ni grama sujete, zle namere. Znamo kada se kaže nešto to je za dobrobit pesme, jer mi se ne bi našle u tom studiju da prvo nas ne veže i prijateljstvo i ljubav i želja da to bude lepo. Baš smo želel da izvučemo maksimum iz te pesme, pokušavala na više načina da je otpevamo, sa više primesa različitih ukrasa i tirlera. Na kraju da kažem da je Zoran Birtašević sve aminovao i da je pesma pun pogodak", otkrila je Milica, prenosi Telegraf.