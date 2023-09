Milica Pavlović progovorila o tajnama pjevača

Milica Pavlović progovorila je odnosima s kolegama i istakla da zna sve njihove tajne, a onda priznala šta je sprečava da sve to iznese u javnost.

Petar Mitić i Ivana Pavković proslavili su sinoć prvi rođendan svojim naslednicima, blizancima Vojinu i Vuku.

Među gostima na proslavi se pojavila i Milica Pavlović. Pjevačica, koja će u decembru održati prvi koncert u "Štark Areni", otkrila je da su pripreme za njen koncert uveliko počele i da jedva čeka da tog dana stane na binu.

"Čim sam sletela u Srbiju imala sam razgovor sa trećim po redu rediteljem sa kojim pregovaram, razgovaram, opipavam puls, tražim da mi svako od njih kaže kako me vidi, šta bi on promenio, ja svakom od njih kažem primarnu ideju i onda pustim da vidim šta bi to promenio. Poslednji sa kojim sam pregovarala mi se najviše dopada, tako da, zasigurno imamo pomoć i nekog iz susednih republika. Za početak sam sigurna da će dosta plesača biti iz Hrvatske, Srbije, kao i iz Slovenije, biće svega. Za ovaj posao je bitno da se ti ložiš na njega, a svi moji saradnici i ja se jako ložimo na 23. decembar. Svi želimo da pokažemo ono što znamo i da jedna mlada snaga pokaže da je spremna za ozbiljne koncerte" rekla je Milica.

Pavlovićeva je rekla da je nedavno bila na odmoru sa drugaricom, ali da joj tada nijedan muškarac nije prišao.

"Niko mi nije prišao dok sam bila na odmoru, baš sam pričala sa drugaricom, izgleda da imam neku falinku. Da budem iskrena, ja sam trenutno dovoljna sama sebi i neću da kukam, uživam u životu i radujem se svakom novom danu", rekla je Milica.

Milica je istakla da zna dosta informacija o svojim kolegama, ali da nikada to ne bi iznijela u javnost, piše Informer.

"Nisam izdajica, ni u prijateljstvima, ni ovako. Mnogo stvari znam o kolegama i saznam brže informaciju nego njihovi roditelji, ali nikada to ne bih iznela u javnost. Mislim da je karma zeznuta stvar", rekla je Milica.