Milica Pavlović zbog incidenta prekinula koncert: "Smešan si dečko"

Pevačica Milica Pavlović sinoć je održala koncert u Mionici, ali se tokom istog dogodio incident, kada je jedan mladić iz publike bacio flašu punu vode na dijete koje se nalazilo u prvom redu.

Milica je odmah reagovala prekinula koncert i obratila se mladiću koji je to uradio:

"To je kao 'in', ti misliš da je to 'in'. Možeš da se smeješ do sutra, nebitan si dečko, smešan si", rekla mu je pjevačica.

Milica se nakon toga oglasila i na svom Instagram profilu, prenosi Objektiv.rs.

"Hvala Mionica! Čarobni ste bili! Tinejdžeru koji je iz sve snage bacio flašu punu vode na dete u prvom redu (pritom ponosno podigao ruku kada sam zaustavila koncert da mu poručim par stvari), mogu samo reći da mu želim od srca da se nauči lepom ponašanju, manirima, i bude (nadam se) jednog dana džentlmen, a ne divljak", napisala je pjevačica.