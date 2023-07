Milica Todorović iznenadila i rasplakala sestru

Pobjednica "Zvezda Granda" Milica Todorović iznenadila je rođenu sestru skupocijenim poklonom, a ona je završila u suzama.

Naime, Milica je sestri poklonila auto, crni mercedes Anđelu je sačekao u dvorištu, a preko je bila vezana ogromna crvena mašna.

Pjevačicica sestra od šoka nije mogla da povjeruje, pa se javno obratila Milici emotivnim riječima.

"Mileee, zauvek ću pamtiti ovaj dan. Ostala sam bez teksta. Volim te najviše na svetu!", napisala je uplakana Anđela na Instagramu.

Pjevačica je inače veoma vezana za sestre, mlađu Anđelu i stariju Jovanu koja joj je uvijek bila velika podrška, a o porodičnim dogodovštinama sa njima jednom prilikom je govorila. Ovoga puta glavni akteri bili su njeni roditelji.

"Moja porodica je posebna, nisu ljudi uskih shvatanja, gledaju malo šire. Ali imali smo jednu situaciju u kući, to ću vam ispričati prvi put, mama me je nazvala i bile su joj oči pune suza. Kaže, tata ju je rasplakao, ja pitam šta je bilo, a ona kaže: "Eto, video je na internetu kako neki ljudi šetaju unučiće, pa se rasplakao što nema svoje unučiće, pa mi je rekao: "Jasna, mi još uvek nemamo unučiće". I ja kažem ti mene sada zoveš da me rasplačeš, šta ja sad da radim? Kaže ona "Ma ja sam htela samo da ti kažem, bilo mi ga je žao". Pa i meni je žao (smijeh). Ali kad se desi, desiće se", rekla je Milica za domaće medije.

(GrandTV)