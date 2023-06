Milica Todorović otkrila šta ne voli kod muškaraca

Milica Todorović bila je gost na Radiju S3 gdje je ispričala koji postupak muškaraca joj se ne sviđa i šta joj je skroz neprivlačno.

Pjevačica je igrala igricu Red Flag vs Green flag gdje je otkrila koji postupci muškaraca su za nju ok, a šta ne bi tolerisala kod njih.

Jedno od pitanja je bilo i ,,Kada pita da podelite račun na večeri“ a pjevačicin odgovor je bio jasan.

"Red flag, apsolutno. Kada sam bila klinka i ajde, jednom ću ja da platim, drugi put će on. To mi je bilo ok. Ali da me pita 'Hoćeš da podelimo na pola' ne, to mi je definitivno red flag", bila je odlučna Milica.

Da li je nekada preturala po partnerovom telefonu, koje namaze voli da stavlja na picu, možete da pogledate u nastavku.