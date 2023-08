Milica Todorović pokazala kako izgleda bez fotošopa (FOTO)

Milica Todorović u junu je najavila višemjesečnu pauzu, što je presedan kada su pjevači u pitanju, jer svi pred ljetnju sezonu daju gas do daske kako bi odradili što više tezgi i uzeli što više honorara.

Međutim, Todorovićeva je riješila da se potpuno povuče, a kraj avgusta provodi u društvu prijateljice u Hrvatskoj.

Odatle je pratioce na Instagramu počastila fotografijom u bikiniju, ali "bez laži i prevare". Fotografija je netaknuta u Fotošopu, a ljudi su oduševljeni pjevačicinom hrabrošću da pokaže kako zaista izgleda - bez sređivanja i "filterisanja".

"Konačno prirodna žena sa estrade", "Brvao, lutko. Svaka čast", "Prelepa! Nikada nije podlegla trendovima", "Bez silikona i lopti u grudima, bez vađenja rebara, gledajte šta je lepota!", neki su od komentara.

Podsjetimo, Milica je u junu ovim rečima najavila povlačenje i pauzu:

"Visoko me je rasplakalo svom svojom ljubavlju koje mi je pružilo. Nije mogao biti bolji završetak jednog mog životno-muzičkog poglavlja. Neću nastupati cijelo ljeto iz opravdanih razloga. U međuvremenu me gledajte na malim ekranima u seriji Pjevačica, dok vam ja vrijedno spremam novi album koji izlazi u oktobru, ako Bog da. Volim vas do neba".